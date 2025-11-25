Испорченный йогурт чуть не убил и обанкротил россиянина с инвалидностью

Mash: отравившемуся йогуртом туристу из России в ФРГ выставили счет на €250 тыс.

Российский турист с инвалидностью впал в Германии в кому после того, как съел испорченный йогурт. Пока путешественник находился в больнице, ему выставили счет на 250 тысяч евро, сообщил Telegram-канал Mash .

Турист, страдающий тяжелой формой спинальной мышечной атрофии, приехал в Германию из Астрахани для участия в фестивале Gamescom. На мероприятии он сильно отравился, его госпитализировали с внутренним кровотечением и рвотой, а через некоторое время состояние ухудшилось до сепсиса и поражения легких.

В клинике мужчину ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Медицинская страховка не покрыла месяц в реанимации, а из-за местной бюрократической системы оформить новую не удалось.

В итоге клиника выставила пациенту счет почти на 23 миллиона рублей, хотя медуслуги были посредственными. Канал отметил, что мужчине не выдавали откашливатель, тормозили реабилитацию и игнорировали просьбы снять трубку с трахеи.

В итоге пациента выписали в тяжелом состоянии. По его словам, из-за ненадлежащего лечения у него прогрессировала атрофия спины. Турист остался с долгами, лишился работы и накоплений.

