В Подмосковье такси перевернулось и застряло в сугробе

На Ярославском шоссе автомобиль такси перевернулся и угодил в сугроб. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Неподалеку от ЦКАД машину занесло на дороге. Водитель не смог справиться с управлением, и такси, врезавшись в сугроб, перевернулось. Очевидцы поспешили на помощь к автомобилисту. Что с ним сейчас и были ли в салоне пассажиры, неизвестно.

Из-за сильного снегопада движение на некоторых дорогах в Подмосковье оказалось затруднено. Около 500 спецмашин уже задействовали в уборке дорог, но полностью победить непогоду пока не удалось.

Синоптики заверили, что снежная погода в Москве и области сохранится до конца января. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Также из-за метели возросли цены на такси в столичном регионе. На фоне мощного снегопада стоимость одной поездки в среднем увеличилась в 2–3,5 раза.