Около 500 спецмашин задействовали в уборке дорог от снега в Подмосковье

Днем 27 января на обеспечение безопасного проезда по региональным дорогам Подмосковья вывели около 500 спецмашин. за ночь они обработали около семи тысяч километров улиц.

Из-за снегопада движение на некоторых дорогах в Подмосковье оказалось затруднено. В ночь на 27 января специалисты Мосавтодора провели очистку и и обработали улицы ото льда. Работы охватили семь тысяч километров дорог.

«Сегодня днем в снегопад работают около 1,3 тысячи дорожников. Сформированный во время первого снегопада штаб продолжает работу по организации маршрутов общественного транспорта в 12 жилых комплексах — расчищают проезды от снега, перемещают автомобили для обеспечения проезда автобусов», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также перемещать автомобили для доступа спецтехники.

В случае ДТП следует звонить по номеру 112.