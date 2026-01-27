Цены на такси в Москве и Подмосковье выросли почти в 3,5 раза из-за метели

В Москве и Подмосковье резко выросли цены на такси на фоне мощного снегопада. На рост тарифов обратил внимание ТАСС .

Стоимость одной поездки в среднем увеличилась в 2–3,5 раза. Заказов сейчас гораздо больше, чем свободных автомобилей.

Также пользователей предупреждают, что водитель может приехать на заказ дольше обычного, поэтому, возможно, следует рассмотреть варианты с общественным транспортом.

Вместе с тем многое зависит от спроса и местоположения. Там, откуда хотят уехать больше людей, цена будет гораздо выше. С самого утра столицу сковали девятибалльные пробки, движение автомобилей встало не только в центре города, но и на МКАД.

Метеоролог Евгений Тишковец предупреждал, что 27 января в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков, высота сугробов увеличится до 47 сантиметров.