В Подмосковье опьяненных наркотиками двух девочек и мужчину нашли в машине без сознания

Mash: двух девочек и мужчину под наркотиками нашли в машине в Подмосковье

В Московской области двух девочек и мужчину нашли без сознания в автомобиле. Предварительно, они были под наркотиками, сообщил Telegram-канал Mash .

Авторы поста уточнили, что 38-летнего водители и двух девочек 16 и 17 лет обнаружили в Люберцах.

«Всех забрали в больницу — они приходят в себя», — добавили журналисты.

По их данным, мужчина занимается автомобильными перевозками, а одна из девочек еще не окончила школу. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее правоохранители в Волгоградской области задержали 17-летнего молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. Предположительно, юноша связался с администратором интернет-ресурса, который торгует запрещенкой, и согласился работать закладчиком.