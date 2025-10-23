Подростка задержали за попытку сбыта наркотиков в Волгоградской области

Правоохранители задержали в Камышине Волгоградской области 17-летнего юношу, подозреваемого в попытке распространения наркотиков. Об этом сообщила « Волгоградская правда ».

По предварительным данным, молодой человек вступил в контакт с администратором интернет-ресурса, торгующим нелегальным товаром, согласившись выступать закладчиком за вознаграждение.

Планировалось, что подросток должен забрать крупную партию наркотического вещества из тайника, разделить ее на 50 мелких упаковок и разместить закладки в различных местах. Юноша собирался распространять товар вместе с другом, однако в процессе был задержан. Возбуждено уголовное дело, добавила «Мойка78».