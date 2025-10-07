Сегодня 16:16 В Подмосковье машина поехала без водителя, сбила пенсионерку и врезалась в столб В Воскресенске машина без водителя поехала сама и снесла пенсионерку 0 0 0 Эксклюзив

Днем 7 октября в Воскресенске припаркованный во дворе дома легковой автомобиль внезапно поехал самостоятельно и сбил пенсионерку. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло по улице Энгельса. Автомобиль находился на стоянке, но тронулся и наехал на проходившую мимо женщину 1954 года рождения, после чего врезался в мачту освещения. Пенсионерка получила перелом ноги. Владелец автомобиля рассказал 360.ru, что не знает, почему автозапуск сработал с включенной коробкой передач. По словам мужчины, в момент ДТП он находился в лифте вместе с женой и ребенком.

«Выходил с женой, в руках был ребенок, в лифте услышал звук. Смотрю: машина стоит у столба. Я даже ключи не доставал, в кармане лежали. За рулем никто не сидел, я ее не запускал. Потерпевшая со мной общаться не хочет, созванивался», — отметил он. Местный житель в беседе с 360.ru отметил, что в результате столкновения со столбом у легковушки буквально отлетели фары и бампер. «Шел с работы, вижу: машина прямо в столб уперлась. Какая скорость была, что все фары повылетали? Женщина, говорят, ногу сломала, ее увезли на скорой помощи. Скажу честно, скорость была, наверное, километров 60, бампер сломан полностью», — добавил он. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции на месте разбираются в обстоятельствах аварии. По результатам проверки они примут решение в установленном законом порядке.

По предварительным данным, припаркованный автомобиль без водителя самопроизвольно начал движение при включении автозапуска двигателя и совершил наезд на женщину, а затем на столб. Пострадавшую доставили в больницу. Ранее в Свердловской области молодой человек погиб под колесами собственной машины. Он оставил автомобиль на нейтральной передаче, тот покатился и задавил его.