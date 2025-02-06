В Подмосковье чуть не сбили девочку-младенца, которая выползла на дорогу без верхней одежды

Baza: в Подмосковье девочка выползла на дорогу и едва не попала под машину

Мужчина спас годовалую девочку, которая в легком боди вылезла на проезжую часть в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, ребенка на дороге заметил один из водителей, который ехал ночью по Старо-Рязанскому шоссе в районе подмосковной деревни Становое. На кадрах с видеорегистратора видно, как в районе обочины неожиданно появилась плачущая девочка без верхней одежды. Мужчина остановился, забрал плачущую малышку в машину, и вызвал на место сотрудников полиции и скорой помощи.

Спустя десять минут к его автомобилю подошла женщина, заявившая, что является бабушкой девочки. Водитель решил не отдавать ей ребенка до прибытия полицейских.

Медики диагностировали у малышки переохлаждение первой степени. Сейчас она восстанавливается дома. Мама ребенка связалась с мужчиной и поблагодарила его за спасение младенца.

Источник 360.ru в правоохранительных органах рассказал, что пострадавшая девочка воспитывается в многодетной семье, которая ранее не состояла на учете. Через несколько дней ребенку исполнится год.

В пресс-службе подмосковного главка СК России сообщили, следователи возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование обстоятельств и причин случившегося проконтролирует прокуратура Московской области.

Ранее полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак в городе Сорске в Хакасии.