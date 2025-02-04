В Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак

В городе Сорске в Хакасии полицейский спас школьника от своры бродячих собак. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Происшествие случилось 1 февраля. Старший лейтенант полиции Максим Литвинов получил информацию от очевидцев, что на ребенка напали собаки. Он незамедлительно выехал на место ЧП.

«На улице Пионерской полицейский увидел школьника с окровавленным лицом, который, прижавшись спиной к мусорному баку, пытался отбиваться от агрессивных псов портфелем», — заявили в ведомстве.

Правоохранитель сразу побежал к ребенку, отогнал животных и посадил школьника в служебную машину. Когда мальчик был на безопасном расстоянии, псы переключили внимание на полицейского. Чтобы защитить себя и ребенка, стражу порядка пришлось выстрелить по самой агрессивной собаке. Звери испугались и убежали.

До приезда врачей старший лейтенант самостоятельно оказал первую помощь ребенку, перевязав его голову бинтом из аптечки. Также полицейский связался с отцом мальчика. Сейчас школьник в больнице, за ним наблюдают врачи.

«За проявленное мужество и самоотверженность старший лейтенант полиции Максим Литвинов будет поощрен правами министра внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майора полиции Владимира Генералова», — заявили в МВД.

Ранее стая бездомных собак напала на школьника в краснодарском поселке. Животных отогнал проходивший мимо прохожий. Ребенка госпитализировали с множественными укусами.