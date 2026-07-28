В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Видном 10 человек пострадали в аварии с маршруткой. Двух из них госпитализировали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Медики оценили состояние получивших травмы как тяжелое и средней тяжести. Им оказывают помощь. Маршрутка врезалась в столб в ночь на 28 июля.

Следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Крыму, где погибли двое детей. Авария случилась в Сакском районе 27 июля. Водитель Lada Granta не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Машина столкнулась с рейсовым автобусом. Погибли три человека: 63-летняя автомобилистка, а также восьмилетний и 16-летний ребенок.