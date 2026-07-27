Три человека погибли при столкновении легковушки с автобусом в Крыму

При столкновении автомобиля Lada Granta с рейсовым автобусом в Сакском районе Крыма погибли три человека, включая двоих детей. Еще один несовершеннолетний пассажир легковушки пострадал, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Авария произошла 27 июля около 17:20 на автодороге Симферополь — Евпатория вблизи села Орехово. По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Паз Вектор», который следовал по маршруту Саки — Геройское.

Погибли водитель легкового автомобиля 1963 года рождения и его пассажиры 2010 и 2017 годов рождения. Пострадавшего ребенка 2022 года рождения доставили в медицинское учреждение. В автобусе находились 20 пассажиров.

«Сотрудники полиции МО МВД России „Сакский“ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В этот же день в Лесосибирске столкнулись автобус и легковой автомобиль. Два человека обратились за медицинской помощью.