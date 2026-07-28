СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей в ДТП в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в аварии в Крыму. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».

Авария произошла в Сакском районе 27 июля. Водитель Lada Granta, 63-летняя женщина, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Машина столкнулась с рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Саки – Геройское. Погибли три человека: автомобилистка, а также восьмилетний и 16-летний ребенок.

Следователи осматривают место происшествия и пострадавшие машины. Специалисты также затребовали техническую и маршрутную документацию и назначили необходимые экспертизы.