В петербургском ЖК наглые арендаторы устроили аудиотеррор соседям

В Петербурге арендаторы два месяца издеваются над соседями звуками из ада

Жители одного из жилых комплексов в Санкт-Петербурге два месяца подряд издеваются над соседями звуками из ада. Об это сообщил телеграм-канал Mash .

Арендаторы сняли квартиру в августе и потребовали от соседей соблюдать полную тишину.

В ноябре 2025 года ребенок семьи в квартире сверху уронил на пол пластиковую игрушку. Мать извинилась, но жители съемного жилья все равно решили ее проучить.

С тех пор они каждое утро включают индастриал, блэк-метал, хардкор и другие виды тяжелой музыки, а также звуки ультразвука, перфоратора, перетаскивания мебели и скрипа пенопласта по стеклу.

Для большего эффекта арендаторы прикрепили к потолку колонку с вибрацией. Так они желали удостовериться, что семья сверху точно все услышит.

