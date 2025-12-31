Россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями в новогоднюю ночь

Юрист Русяев: закон не предусматривает новогоднего окна для шумных соседей

В новогоднюю ночь в Москве действует предусмотренный законодательством обычный режим тишины. Об этом Lenta.ru сообщил юрист Илья Русяев.

Правозащитник напомнил, что с 23:00 до 07:00 запрещено использовать пиротехнику, шуметь и включать громкую музыку. В случае нарушения правил нужно обратиться в полицию.

«Если в 06:00 из-за фейерверков или сабвуфера спать невозможно, это подпадает под запрет ночного времени», — объяснил юрист.

Русяев посоветовал зафиксировать шумных соседей на аудио или видео, указав время и дату.

МВД Москвы призывало жителей и гостей столицы воздержаться от применения пиротехнических изделий в новогоднюю ночь, в том числе вблизи любых объектов транспортной инфраструктуры, около жилых домов и хозяйственных построек.

Кроме того, россиян предупредили об ответственности за гирлянду на автомобилях.