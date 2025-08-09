В Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков»

В Санкт-Петербурге у причала Балтийского завода утром 9 августа затонул морской буксир «Капитан Ушаков» проекта 23470. О происшествии написало издание «Медиапалуба» .

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, вечером 8 августа во время работ по достройке судна, оно начало крениться на правый борт.

В результате затопило помещение вспомогательных механизмов. Пострадавших нет, сумма ущерба уточняется. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

По данным «Фонтанки», всю ночь на месте происшествия работали городские спецслужбы, дежурные бригады Балтийского завода и специалисты Ярославского судостроительного завода, который арендовал причал.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты, принимаются меры для устранения последствий происшествия.

Ранее очевидцы засняли тонущее российское судно Ursa Major около берегов Испании.