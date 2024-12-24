Тонущий российский сухогруз Ursa Major сняли на видео
Очевидцы засняли на видео тонущее российское судно Ursa Major около берегов Испании. Видео опубликовало РБК.
На кадрах видно, как сухогруз накренился набок. Автор ролика заявил, что на помощь судну уже прибыли несколько кораблей.
Ursa Major затонул между Испанией и Алжиром. Двое членов экипажа пропали, 14 спаслись.
Ранее стало известно, что район Средиземного моря в международных водах между Испанией и Алжиром, где утонул сухогруз, признали опасным для судоходства.
Данные о крушении появились утром. Известно, что в машинной части судна прогремел взрыв. Ursa Major следовал из Санкт-Петербурга и должен был войти в порт Владивостока 22 января.