Тонущий российский сухогруз Ursa Major сняли на видео

Очевидцы засняли на видео тонущее российское судно Ursa Major около берегов Испании. Видео опубликовало РБК .

На кадрах видно, как сухогруз накренился набок. Автор ролика заявил, что на помощь судну уже прибыли несколько кораблей.

Ursa Major затонул между Испанией и Алжиром. Двое членов экипажа пропали, 14 спаслись.

Ранее стало известно, что район Средиземного моря в международных водах между Испанией и Алжиром, где утонул сухогруз, признали опасным для судоходства.

Данные о крушении появились утром. Известно, что в машинной части судна прогремел взрыв. Ursa Major следовал из Санкт-Петербурга и должен был войти в порт Владивостока 22 января.