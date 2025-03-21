Отрубленные и разложившиеся части тел стали находить на Майорке и Ибице

На Балеарских островах Испании с начала 2025 года начали находить отрезанные и разложившиеся части человеческих тел. Недавно на Майорке нашли очередную пугающую находку — десятую на популярном пляже, сообщило издание Daily Mail .

Отрубленную человеческую ступню нашли на популярном пляже Кан-Пастилье. За несколько часов до этого в миле от пляжа нашли части сильно разложившегося женского тела.

Местные власти считают, что отрубленные части тел принадлежат мигрантам, которые пытались на лодках попасть в Испанию. По словам издания, контрабандисты часто десятками загоняют мигрантов в крошечные «патерас» без спасательных жилетов, из-за чего многие из них погибают в море.

В конце февраля сотрудники японской железнодорожной станции в провинции Хиого обнаружили на путях череп и несколько костей. Размер обнаруженных останков указывал, что они принадлежали ребенку.