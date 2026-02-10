В Петербурге мужчина с игрушечным автоматом напугал жителей многоэтажек

SHOT: в Петербурге задержали мужчину в маске и с предметом, похожим на автомат

Мужчина в капюшоне и маске на все лицо напугал жителей ЖК «Суворов» в Санкт-Петербурге. Он прогуливался с предметом, напоминающим оружие. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Местные жители сообщили журналистам, что вечером в районе Кушелевской дороги долго ходил неизвестный. Люди решили, что ситуация может быть опасной, и обратились в полицию. Прибывшие сотрудники МВД пытались поговорить с мужчиной, после чего задержали его для выяснения обстоятельств.

По данным телеграм-канала, выяснилось, что мужчине 35 лет, он был сильно пьян и вышел на улицу прогуляться с игрушечным автоматом. Полицейские провели с ним профилактическую беседу.

О подобных случаях уже задумались в Госдуме. В начале февраля депутат Виталий Милонов заявил, что продажа копий оружия, неотличимых от настоящих, на маркетплейсах должна быть запрещена.