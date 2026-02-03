В Госдуме предложили ограничить продажу копий оружия на маркетплейсах
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что продажа копий оружия, неотличимых от настоящих, на маркетплейсах должна быть запрещена. Об этом сообщило радио Sputnik.
Милонов подчеркнул, что люди не могут объективно оценить, настоящее оружие или нет, пока оно не начнет стрелять. Полицейские, видя человека с оружием, не понимают, как реагировать, потому что если это настоящий пистолет, то нужно нейтрализовывать, а если игрушечный, то это будет ошибочное решение.
Кроме того, депутат предложил запретить пронос подобных игрушек в общественные места и призвал родителей отнять такие игрушки у детей, поскольку они могут привести к трагическим последствиям.
Ранее стало известно о нападении подростка с оружием на школу №16 в Уфе. Девятиклассник пришел на урок с пластиковым пневматическим пистолетом, выстрелил в нескольких учеников и учителя, а также взорвал петарду. Пострадавших нет, нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о халатности, сообщили в Следкоме.