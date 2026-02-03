В Госдуме предложили ограничить продажу копий оружия на маркетплейсах

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что продажа копий оружия, неотличимых от настоящих, на маркетплейсах должна быть запрещена. Об этом сообщило радио Sputnik .

Милонов подчеркнул, что люди не могут объективно оценить, настоящее оружие или нет, пока оно не начнет стрелять. Полицейские, видя человека с оружием, не понимают, как реагировать, потому что если это настоящий пистолет, то нужно нейтрализовывать, а если игрушечный, то это будет ошибочное решение.

Кроме того, депутат предложил запретить пронос подобных игрушек в общественные места и призвал родителей отнять такие игрушки у детей, поскольку они могут привести к трагическим последствиям.

Ранее стало известно о нападении подростка с оружием на школу №16 в Уфе. Девятиклассник пришел на урок с пластиковым пневматическим пистолетом, выстрелил в нескольких учеников и учителя, а также взорвал петарду. Пострадавших нет, нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о халатности, сообщили в Следкоме.