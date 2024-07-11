В Петербурге мужчина ранил ножом подростка, заступившегося за женщину

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, будучи пьяным, преследовал женщину и ранил ножом 17-летнего подростка, попытавшегося за нее заступиться. Об этом сообщил источник 360.ru и поделился видео с камер наблюдения.

По его данным, во вторник жительница дома номер 47 по Шлиссельбургскому проспекту позвонила в дверь соседке и сообщила, что за ней гонится неизвестный. Та незамедлительно вызвала полицию. Прибывшие на место полицейские нашли в подъезде раненного ножом юношу. Его в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

Через несколько часов подозреваемого удалось задержать в одном из соседних домов. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже был судим, нигде не работал и был пьян. У него изъяли нож. Возбуждено уголовное дело.

В прошлую пятницу 25-летняя жительница Петербурга ударила ножом супруга во время ссоры.