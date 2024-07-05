Жительница Петербурга ранила ножом супруга во время ссоры

В Санкт-Петербурге 25-летняя местная жительница поранила ножом мужа во время ссоры. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.

Случай произошел накануне в Невском районе города. Молодая женщина вонзила нож в грудь 41-летнему супругу. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

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