Жительница Петербурга ранила ножом супруга во время ссоры
В Санкт-Петербурге 25-летняя местная жительница поранила ножом мужа во время ссоры. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.
Случай произошел накануне в Невском районе города. Молодая женщина вонзила нож в грудь 41-летнему супругу. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
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