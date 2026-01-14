В Петербурге мужчина открыл стрельбу в компьютерном клубе из-за проигрыша

В Санкт-Петербурге в компьютерном клубе мужчина устроил стрельбу из-за проигрыша в дартс. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

По данным источника, недовольный посетитель открыл огонь после того, как не смог выиграть дополнительные часы для игры в Counter-Strike. Он не смирился с проигрышем, достал боевой пистолет и несколько раз выстрелил в мишень для игры.

После ЧП мужчина покинул клуб. Испуганные администраторы вызвали службу частной охраны. Личность стрелка устанавливают.

360.ru связался с управлением информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Пока никто не задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ранее мужчина в Донецке открыл стрельбу из автомата Калашникова в супермаркете. По данным журналистов, покупатель зашел в магазин с пакетом, внутри лежало оружие. В торговом зале он достал его и стал беспорядочно стрелять.