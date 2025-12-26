Мужчина открыл стрельбу из автомата в супермаркете Донецка

В Донецке задержали мужчину, устроившего стрельбу из автомата в супермаркете. О произошедшем сообщил Telegram-канал Baza .

По данным канала, ЧП случилось вечером 25 декабря в Петровском районе. Покупатель зашел в магазин с пакетом, внутри которого находился автомат Калашникова. Уже в торговом зале он достал оружие и открыл беспорядочную стрельбу.

На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина с оружием перемещается вдоль холодильников и прилавков и стреляет. Сотрудники и посетители покидают помещение. В конце видео мужчину задерживают силовики.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и мотивы его действий устанавливаются.

Ранее в Днепропетровске произошло ЧП со стрельбой с участием сотрудников ТЦК. Мужчина нанес ножевые ранения двум военкомам, после чего один из них произвел несколько выстрелов. Пострадавших доставили в больницу.