В Петербурге коляску с младенцем в автобусе перевернуло при резком торможении

В Санкт-Петербурге маленькая девочка выпала из коляски и получила различные травмы, когда водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать аварии. Об этом заявили в пресс-службе городской прокуратуры.

Пассажирский автобус проезжал в районе 98-го дома на Среднем проспекте Васильевского острова, и водитель резко затормозил. В этот момент в салоне упала детская коляска с девочкой внутри.

Источник 78.ru сообщил, что 63-летний водитель общественного транспорта дал по тормозам, потому что на дороге возникла угроза ДТП.

Пострадавшей девочке полгода. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лба средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех причин и обстоятельств случившегося. Полицейские ведут административное расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью.

В понедельник утром на Затонском шоссе в Уфе загорелся школьный автобус. В этот момент внутри салона был только водитель.