Школьный автобус загорелся на Затонском шоссе в Уфе

В Уфе на Затонском шоссе загорелся школьный автобус во время движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

«В салоне автобуса находился только водитель, детей не было. Пострадавших нет», — заявили в МЧС.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренной службы, пожар потушили.

В декабре прошлого года в Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса и бензовоза. В первом находилось 19 человек, 17 из них — дети. Пострадали семеро, пятерых отправили на осмотр врачей, двоих взрослых госпитализировали. Водитель большегруза не пострадал.

Еще одна авария случилась со школьным автобусом в Октябрьском районе на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате ДТП погиб один ребенок.