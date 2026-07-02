В Петербурге гидроцикл столкнулся с катером на реке Средней Невке

В Санкт-Петербурге гидроцикл столкнулся с катером «Элиус» на реке Средней Невке. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось вечером в среду, 1 июля. Женщина, управлявшая гидроциклом, получила травмы, ее доставили в больницу.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

В минувший вторник, 30 июня, три человека пострадали при столкновении катера с берегом в Якутске на реке Лене. Всего на борту судна находились 10 человек: водитель и девять пассажиров.

В начале июня в Москве на Большом Садовом пруду перевернулась прогулочная лодка с двумя пассажирами. Спасателям удалось оперативно вытащить пострадавших на берег. Им оказали необходимую помощь.