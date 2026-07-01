В Якутске при ударе катера о берег пострадали три пассажира

Во вторник, 30 июня, в Якутске маломерное судно ударилось о береговую линию во время движения. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло на протоке 202 микрорайона реки Лены. На борту катера находились водитель и девять пассажиров. В результате удара пострадали три пассажира, медики оказывают им помощь.

Следователи приступили к процессуальной проверке на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в морском порту Дудинка в Красноярском крае буксир столкнулся с причалом. Судно получило повреждения.