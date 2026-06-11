На Большом Садовом пруду в Москве спасли трех человек

Трех человек спасли на Большом Садовом пруду в среду, 10 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

На пруду дежурили сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

«Днем, во время патрулирования, спасатели увидели, как на середине пруда перевернулась прогулочная лодка с двумя пассажирами. В 150 метрах от берега специалисты подняли людей из толщи воды на борт катера и доставили на станцию», — сообщили в департаменте.

Пострадавшим оказали помощь, после чего они отправились домой, отказавшись от госпитализации.

Вечером того же дня спасатели заметили в водоеме человека, который тяжело плыл, а потом ушел под воду и не всплыл. Мужчину подняли из воды в 100 метрах от берега. Пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее в Китае спасли 39-летнего туриста, который случайно упал в воду во время прогулки. Мужчину смыло в открытое море, где он провел семь дней и шесть ночей. Туриста спасли рыбаки.