В Петербурге дворник сорвался с крыши и повис на проводах

Появилось видео с повисшим на проводах дворником в Петербурге после падения

Днем в среду в Санкт-Петербурге дворник упал с крыши и повис на проводах. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

Судя по всему, сотрудник коммунальной службы на улице Правды счищал снег, не удержался и полетел вниз, зацепившись за провода. Мужчина работал на высоте без страховки. На место прибыли спасатели и помогли ему благополучно спуститься вниз.

Ранее в аэропорту Благовещенска с большой высоты упала женщина-маляр. Она работала на уровне четвертого этажа без страховки и погибла от удара о землю. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм законодательства о производственном травматизме и охране труда.