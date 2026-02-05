Маляр во время работы рухнула с высоты и погибла в аэропорту Благовещенска

В аэропорту Благовещенска с высоты упала женщина-маляр и погибла. Подробности сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло 4 февраля в здании нового терминала аэропорта Игнатьево. Женщина-маляр работала на высоте четвертого этажа без страховки. Она упала и скончалась от полученных травм.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.

В середине январе в Татарстане обрушился кран, пострадала 63-летняя женщина-крановщик. Она получила серьезные травмы. Падение произошло на Бугульминском механическом заводе. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда.