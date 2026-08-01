В Петербурге девушка ударила ножницами мужчину, который вернул ей сумочку

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге девушка ранила ножницами 19-летнего молодого человека. Подозреваемую задержали, сообщила региональная пресс-служба Росгвардии.

По предварительным данным, около 05:00 рядом со станцией метро «Гостиный Двор» между двумя нетрезвыми гражданами возник конфликт. Перед этим девушка уронила сумочку, а молодой человек поднял ее и вернул владелице.

«После этого она достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла ими несколько ударов мужчине в область ягодицы», — рассказала пресс-служба.

Пострадавшего госпитализировали с непроникающими ранениями в одну из городских больниц.

Очевидцы сообщили о случившемся правоохранителям. На место прибыл наряд отдела вневедомственной охраны по Центральному району, который задержал 22-летнюю девушку.

Подозреваемую доставили в 76-й отдел полиции. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.

Ранее маникюрные ножницы стали орудием преступления для 14-школьницы из города Карталы Челябинской области. Она ударила ими в шею своего педагога.