В Челябинской области школьница ударила учителя ножницами в шею

В городе Карталы в Челябинской области следователи завели дело после распространившихся в Сети сообщений о нападении 14-летней школьницы на педагога. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

В соцсетях обсуждалось, что девочка во время урока нанесла учителю удар в шею деталью от маникюрных ножниц. Причина такого поступка подростка не уточнялась.

Правоохранители завели дело о халатности, а также начали доследственную проверку по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в Бурятии ученик сломал кисть в драке с учителем из-за водяного пистолета.