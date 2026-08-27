В Петербурге 13 человек пострадали при столкновении автобусов

Появилось видео с места столкновения автобусов в Петербурге

В Пушкинском районе Петербурга столкнулись два автобуса, пострадали 13 человек. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении 360.ru.

Авария произошла днем 27 августа в на Софийской улице у пересечения с Усть-Ижорским шоссе, сообщили в МЧС региона.

По предварительной информации, автобус № 330 стоял на обочине в ожидании техпомощи, когда в него въехал другой автобус № 326. Пострадавших в результате ДТП доставили в больницы. Из-за аварии на дороге образовались пробки в обе стороны.

На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава МЧС, а также несколько карет скорой помощи.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин взял расследование под личный контроль, сообщили в ведомстве. Началось служебное расследование.

Накануне в Петербурге столкнулись автобус и грузовик. В результате ранения получили пять человек.