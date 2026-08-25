Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Петербурге

Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Авария произошла на четвертом километре внутреннего кольца в районе Сестрорецка. Информация о ДТП поступила спасателям 25 августа в 18:00.

Личности пострадавших и степень тяжести их травм устанавливают специалисты. На месте аварии работают экстренные службы.

К ликвидации последствий столкновения привлекли три единицы техники и 14 человек личного состава МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне в Нижнем Новгороде автомобилист протаранил автобусную остановку с находившимися там людьми. В результате аварии одна женщина погибла, еще несколько получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД.