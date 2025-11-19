В пещере, где искали семью Усольцевых, смогли снять видео

Специалисты во время поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых преодолели 2,5 километра лесной и скалистой местности и осмотрели пещеру глубиной 15 метров. Об этом рассказали в Telegram-канале краевого государственного учреждения «Спасатель» .

В публикации также есть видео с места событий. На кадрах показали, что ни в одном из проходов не оказалось людей.

«К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены», — добавили в организации.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края, куда отправилась в туристический поход. В последний раз их видели в урочище Буратинки в районе поселка Кутурчин. Активная фаза поисков завершилась 12 октября.

Ранее появилась информация, что Усольцевых могла вывести на дорогу корги, которую они взяли с собой. Сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов заявлял, что не верит в гибель матери и отчима. По его мнению, родители выбрались, но почему не вышли на связь — неизвестно.