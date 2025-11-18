Стала известна загадочная деталь в деле о пропаже семьи Усольцевых в тайге

Семью Усольцевых из красноярской тайги могла вывести корги, которую они взяли с собой в поход. Об этом Lenta.ru рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его словам, многие ошибочно считают, что корги — не более чем домашний питомец. В действительности же эти собаки относятся к группе овчарок. Это рабочая порода, которой не страшна непогода. Корги всегда использовали для выпаса коров.

Единственная опасность может возникнуть для них из-за коротких ног, если вдруг выпадет большой снег. Это ограничит их движение. Кинолог пояснил, что при регулярных прогулках и общении с семьей эти собаки прекрасно ориентируется на местности.

«У них прекрасное обоняние. Они могут взять след и могут вывести. То есть потеряться практически эти собаки не могут. Но для этого должно быть минимальное обучение и доверять, конечно, этой собаке», — сказал специалист.

Уражевский напомнил, что за время поисков семьи Усольцевых так и не нашли ни их вещей, ни останков. Это загадочная история, так как даже при встрече со стаей волков хоть что-то должно было остаться.

Ранее сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов заявил, что не верит в гибель семьи в тайге. Он уверен, что они выбрались, но не знает, куда и почему могли уехать.