Сын Усольцевой не поверил в гибель родных в тайге

Отсутствие следов пропавшей в тайге красноярского края семьи Усольцевых — это доказательство, что супруги с пятилетней девочкой выбрались из леса и уехали в неизвестном направлении. Об этом в комментарии NGS24.RU заявил сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов.

По его словам, супруг матери — опытный турист, который не мог не оставить следов во время похода в тайгу. Исходя из того, что никто из участников поисковой экспедиции не нашел никаких зацепок, он уверен, что семья жива.

«Я уверен на 100%, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова „совсем“, вообще ничего», — заявил Баталов.

Он подчеркнул, что не может предположить, куда и почему семья могла уехать, но при этом у него нет никаких сомнений, что семья выбралась из тайги.

О пропаже семьи Усольцевых в красноярской тайге краевой главк МВД объявил в конце сентября. По данным ведомства, туристы находились в районе Минской петли, откуда двинулись к горе Буратинка. Машину пропавших обнаружили рядом с поселком Кутурчин.

В середине октября активную фазу поисков прекратили. Но сегодня стало известно, что красноярское формирование «Спасатель» вернулось в леса для нового этапа поисков. На этот к мероприятию подключились сотрудники правоохранительных органов.