Добровольцы ищут горные снегоходы для поиска туристов в Прикамье

«ЛизаАлерт»: для поиска пропавших на плато Кваркуш нужны люди и спецтехника

Добровольцы «ЛизаАлерт» выдвинулись к плато Кваркуш в Пермском крае, где пропали туристы. Отряд просит помощи у владельцев горных снегоходов, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Поисковики заявили, что после поступления заявки начали сбор и систематизацию всех данных о пропавших, их маршруте и обстоятельствах исчезновения. Также добровольцы рассмотрели варианты движения группы и ключевые зоны поиска.

К работам привлекли специалистов направления «Лес на связи», которые следят за телефонами пропавших на случай, если они появятся в сети. Работы организовали в тесном взаимодействии со со всеми службами. В отряде сообщили о нехватке снегоходов для поиска в горной местности.

«Главный ресурс, которого сейчас не хватает для спасения пропавших — это опытные люди и специализированная техника», — отметила пресс-служба.

В региональном отделении нет своего доступного парка снегоходов, поэтому отряд рассчитывает на помощь владельцев техники. Нужны добровольцы, которые смогут выехать на поиски — но не на короткую смену, а минимум на выходные.

В Красновишерском муниципальном округе, в районе плато Кваркуш 20 февраля потеряли связь с пятью туристами на снегоходах. В МЧС отметили, что группа не была зарегистрирована. В поисках задействовали 31 человека, шесть единиц техники и беспилотную авиацию спасателей.