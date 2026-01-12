В Перми лошадь протащила по снегу выпавшего из повозки ребенка

В Перми во время новогодних катаниях на запряженных санях лошадь протащила по снегу ребенка, который на ходу выпал из повозки. Об этом 360.ru рассказала свидетельница происшествия.

По словам женщины, ЧП произошло, когда сама она каталась вместе с семьей на соседних санях.

«Позади нас что-то случилось, лошадь испугалась и телега перевернулась. Лошадь случайно протащила по снегу одного ребенка, который зацепился за упряжь», — уточнила очевидица.

Свидетельница случившегося добавила, что ребенок не получил серьезных травм.

