Обезьяна напала на девочку в саратовском контактном зоопарке

В городе Балаково Саратовской области госпитализировали пятилетнюю девочку, на которую напала обезьяна из контактного зоопарка. Об этом в телеграм-канале сообщила Балаковская городская клиническая больница.

ЧП произошло в торговом центре на улице Минской, куда ребенок пришел посмотреть на животное вместе с матерью. Владелец выставки разрешил девочке покормить примата, но в ответ соседняя обезьянка повредила ей палец.

Девочку доставили в хирургическое отделение, где она уже проходит антирабическую вакцинацию. Курс от бешенства составляет шесть уколов, половина из которых — в первую неделю.

Сейчас пострадавшая в соседнем состоянии. После третьей прививки при благоприятном течении ее выпишут домой на амбулаторное долечивание.

Первый случай травмирования обезьяной в том же торговом центре произошел в начале января, когда животное накинулось на 27-летнюю девушку.

В декабре обезьяна жестоко убила пожилого мужчину в Таиланде.