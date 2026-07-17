В Паттайе задержали семью россиян по делу о владении землей
Nation TV: в Паттайе замглавы полиции лично задержал семью россиян
Задержание семьи россиян в Паттайе лично возглавил замначальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма. Иностранцев заподозрили в незаконном владении домами и земельными участками через тайских номинальных владельцев, сообщил Nation TV.
Операция прошла в поселке Ban Dusit, который часто называют Русской деревней. Силовики задержали гражданина РФ по имени Игорь и членов его семьи. Они проживали в Таиланде более 20 лет, а через зарегистрированную в стране компанию контролировали восемь домов и земельных участков в поселке.
Формально россиянину принадлежали 49% компании, оставшиеся 51% записали на гражданина Таиланда. Во время допроса Игорь признал, что лично не был знаком с владельцем тайской доли. По законам королевства иностранцам запрещено владеть землей и строениями на ней.
Ранее тайская полиция задержала 21 иностранца за незаконную предпринимательскую деятельность, включая троих россиян.