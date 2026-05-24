Бизнес-троицу из России арестовали в Таиланде

Операция по разоблачению иностранцев, которые вопреки закону вели бизнес через подставных лиц в Таиланде, началась 13 мая. На первом этапе полицейские провели обыски и изъяли документы из пяти юридических и бухгалтерских фирм.

Анализ полученных материалов привел ко второму этапу 23 мая, в результате которого задержали 21 иностранца и изъяли еще 38 документов на землю стоимостью около 200 миллионов бат (почти 440 миллионов рублей). Подозреваемых доставили в провинцию Сураттхани на допрос.

Суд Самуи выписал ордера на арест всех задержанных. Среди них по четыре израильтянина и француза, три россиянина, два украинца, по одному гражданину Африки, Словакии, Нидерландов, Австралии, Турции, Германии и Филиппин.

Ранее из Лаоса вернулся российский фитнес-тренер, которого полгода держали в следственном изоляторе за драку. Он перенес заболевание и потерял половину веса.