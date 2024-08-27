В Оренбурге сгорел переоборудованный в квест-комнату автобус

МЧС: в квест-комнате в Оренбурге из-за замыкания загорелся реквизит

В Оренбурге сгорела квест-комната в переоборудованном автобусе. Пожар спровоцировало замыкание дымогенератора, сообщило МЧС России.

Предприниматели открыли квест-комнату в переоборудованном автобусе. Из-за замыкания дымогенератора в нем произошел пожар площадью 15 квадратных метров. Спасатели потушили огонь.

В момент возгорания аттракцион пустовал, посетители не пострадали.

Пресс-служба министерства сообщила, что отдел надзорной деятельности МЧС России проведет проверку.

Трагически окончился июльский пожар в квест-комнате в Махачкале. От сильных ожогов и отравления продуктами горения умерли две девушки 19 и 25 лет. Следком задержал аниматора, который бросил подожженную перчатку и не освободил прикованных клиенток. Очевидцы сообщили «Известиям», что трюк с огнем не входил в сценарий, и парень мог принести горючее по своей инициативе.

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