В Оренбурге сгорел переоборудованный в квест-комнату автобус

Трагически окончился июльский пожар в квест-комнате в Махачкале. От сильных ожогов и отравления продуктами горения умерли две девушки 19 и 25 лет. Следком задержал аниматора, который бросил подожженную перчатку и не освободил прикованных клиенток. Очевидцы сообщили «Известиям», что трюк с огнем не входил в сценарий, и парень мог принести горючее по своей инициативе.