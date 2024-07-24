Аниматора по делу о пожаре на квесте в Дагестане заключили под стражу

В Махачкале арестовали 18-летнего аниматора квест-парка по делу о гибели двух девушек. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

Смертельный пожар начался в квест-руме «Дом ужаса» после того, как юноша бросил горящую перчатку на емкость с бензином. Молодого человека подозревают в непреднамеренном поджоге здания. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При пожаре заживо сгорели две студентки. Подруги пришли, но в буквальном смысле оказались в огненной ловушке. Пострадал мужчина — спутник одной из девушек.

Когда девушки проходили испытание, аниматор, следуя сценарию, поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали заправленные бензопилы. Огонь вспыхнул моментально, а люди оказались взаперти. Одна из подруг была прикована к стулу и не могла выбраться, вторая пыталась ей помочь.

Устроившего пожар в квест-комнате в Махачкале задержали. Позже полиция вышла на второго аниматора дагестанского квест-парка. Следствие выяснило, что в момент возгорания он тоже находился в здании. Владелец квеста остался в статусе свидетеля.