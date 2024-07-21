Примитивные ошибки. Почему случился пожар в квест-комнате в Махачкале

При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц была прикована к стулу, когда в помещении вспыхнул огонь. Эксперт по квестам Владимир Жиганов рассказал 360.ru, что стало причиной трагедии и как обезопасить себя во время подобных игр.

Причины пожара на квесте в Махачкале

Каждая травма на квесте — это частный случай. Люди гораздо чаще получают травмы на самокатах или на батутах, заявил Жиганов. По его словам, пожар в Махачкале произошел из-за примитивных ошибок.

«Из того, что пишут средства массовой информации, тут были допущены примитивные ошибки, приведшие к этой трагедии. Во-первых, люди были прикованы, то есть они не могли себя отстегнуть. Второй момент — использовались легковоспламеняемые горючие материалы, из-за которых явно начался обширный пожар», — рассказал специалист.

Он добавил, что использовать в квестах горючие материалы, оружие, тяжелые и колюще-режущие предметы никоим образом нельзя.

«Здравый смысл никто не отменял. <…> Это все должно быть исключено, потому что вероятность травм очень велика. А уж про горючие материалы — тут и говорить не о чем», — подчеркнул Жиганов.

В определенном антураже люди не сразу могут распознать, что является игровым элементом, а что — происшествием.