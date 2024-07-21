Примитивные ошибки. Почему случился пожар в квест-комнате в Махачкале
Эксперт по квестам Жиганов: примитивные ошибки привели к трагедии в Махачкале
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц была прикована к стулу, когда в помещении вспыхнул огонь. Эксперт по квестам Владимир Жиганов рассказал 360.ru, что стало причиной трагедии и как обезопасить себя во время подобных игр.
Причины пожара на квесте в Махачкале
Каждая травма на квесте — это частный случай. Люди гораздо чаще получают травмы на самокатах или на батутах, заявил Жиганов. По его словам, пожар в Махачкале произошел из-за примитивных ошибок.
«Из того, что пишут средства массовой информации, тут были допущены примитивные ошибки, приведшие к этой трагедии. Во-первых, люди были прикованы, то есть они не могли себя отстегнуть. Второй момент — использовались легковоспламеняемые горючие материалы, из-за которых явно начался обширный пожар», — рассказал специалист.
Он добавил, что использовать в квестах горючие материалы, оружие, тяжелые и колюще-режущие предметы никоим образом нельзя.
«Здравый смысл никто не отменял. <…> Это все должно быть исключено, потому что вероятность травм очень велика. А уж про горючие материалы — тут и говорить не о чем», — подчеркнул Жиганов.
В определенном антураже люди не сразу могут распознать, что является игровым элементом, а что — происшествием.
Людей не только нельзя приковывать, людей нельзя запирать в клетках, людей нельзя запирать в комнатах на путях эвакуации из квеста. Использование механических замков или механических каких-либо запоров <…> можно применять только на пути прохождения квеста, но никак не на путях эвакуации.
Владимир Жиганов
эксперт по квестам
Как обезопасить себя на квесте
Чтобы избежать травм и трагедий, следует читать отзывы и спрашивать о квесте. Если происходит что-то потенциально небезопасное, необходимо остановить игру и покинуть квест.
«Это же такие же меры предосторожности, как и в общепите, как в логистическом транспорте. Если вы садитесь в автобус, и вы видите, что его техническое состояние оставляет желать лучшего, конечно же, рисков здоровью увеличивается в силу какого-нибудь ДТП и так далее. Так же как съесть пирожок где-нибудь в визуально непонятной палатке у непонятных людей, где санитария уже под вопросом, или в кафе. Тут точно такая же история: здравый смысл, адекватность организатора и понимание, что с тобой происходит», — отметил специалист.
Перед игрой персонал должен проводить технику безопасности. При этом по многим локациям сразу понятно, насколько они безопасны.
«Если вы заходите на локацию и видите достаточно дешевый ресепшен, везде обклеены обои, а локация сделана из деревяшек, используются ткани, материалы и так далее — это большие вопросы. Если локация сделана дорого-богато, интерьер, персонал, местонахождение, то, конечно, риски сокращаются. Но исключить их ни в одной сфере <…> нельзя», — заключил Жиганов.
В результате пожара на квесте в Махачкале погибли две девушки. Они получили серьезные ожоги. Пожар начался после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и бросил ее в сторону, где лежали заправленные бензопилы.