МЧС: в Оренбурге потушили пожар на электроподстанции

Сотрудники МЧС потушили возгорание на трансформаторной подстанции в Оренбурге. Об этом в Telegram-канале сообщил главк МЧС по региону.

«Ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции. Причина пожара устанавливается, предварительная площадь пожара — 10 квадратных метров. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Всего МЧС привлекало к ликвидации последствий пожара 20 спасателей и семь единиц техники.

Ранее ведомство заявляло о ликвидации открытого горения на трансформаторной подстанции в Оренбурге в районе ТК «Мармелад». Обслуживание абонентов не нарушалось.

Причиной происшествия на трансформаторной подстанции могло стать замыкание на улице Терешковой. Некоторые дома из-за аварии остались без света.

Также в Ханты-Мансийске произошел хлопок бытового газа в многоэтажке на Промышленной улице. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 35 жильцов.