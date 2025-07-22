В офис Baza пришли с обысками

В офис Telegram-канала Baza пришли правоохранители с обысками. Об этом сообщили сами журналисты на канале .

«Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда Baza Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет», — заявили они.

Как заявили соседи, мужчину увезли. Где сейчас он находится — неизвестно. Адвокат, коллеги и родные не могут найти его.

Потом полицейские пришли в офис Baza с обысками. Сотрудники издания, которые в этот момент находились внутри — не выходят на связь. Пока не известно, что именно вызвало визит полицейских. По данным журналистов, обыски могут быть связаны с неким уголовным делом в одном из регионов России.

Ранее силовики нагрянули с обысками в уральскую редакцию Ura.ru. Редактора агентства Дениса Аллаярова арестовали по делу о взятке. Он свою вину не признал. Как отметили журналисты, их коллегу могли оклеветать.