В Одинцове завели дело после гибели трех человек в ДТП

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД после аварии с двумя иномарками в Одинцове, где погибли три человека и один пострадал. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в «Максе» .

Автомобили Renault и BMW столкнулись на третьем километре трассы Кубинка — Наро-Фоминск 13 июня около 19:00. После удара BMW загорелся. Два человека скончались на месте, еще один — в машине скорой помощи. Прокуратура взяла дело на контроль.

Ранее в тот же день под Звенигородом грузовик столкнулся с микроавтобусом. Один человек погиб, 19 находятся в больнице, шестеро из них в тяжелом состоянии.