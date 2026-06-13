Под Звенигородом грузовик столкнулся с микроавтобусом, один человек погиб

Автомобиль КамАЗ столкнулся с рейсовым микроавтобусом на втором километре Луцинского шоссе близ Звенигорода на западе Подмосковья, один человек погиб. Видео с места ДТП есть в распоряжении 360.ru.

От столкновения автобус с людьми опрокинулся на бок. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, травмы разной степени тяжести получили 14 пассажиров, их госпитализировали.

На кадрах видно, что передняя часть кабины грузовика сильно разворочена. Микроавтобус лежит на обочине рядом с дорогой. На месте работает полиция, спасатели, врачи скорой помощи и другие службы.

Ранее в Саратове три женщины получили травмы при столкновении грузовой «Газели» и пассажирского автобуса. Их доставили в больницу.