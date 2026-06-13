Шестеро пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцове находятся в тяжелом состоянии

В больницах после ДТП в Одинцове находится 19 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова передало РИА «Новости» .

«По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — сообщил Кузнецов.

Работу медиков на месте напрямую контролирует Федеральный центр медицины катастроф.

Автомобиль КамАЗ столкнулся с рейсовым микроавтобусом на втором километре Луцинского шоссе в Одинцове. Водитель грузовика не справился с управлением и большегруз вылетел на встречку. В результате аварии погибли два человека. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.